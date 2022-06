"Guardian: "Rosja i Ukraina będą walczyć do ostatniego żołnierza"

Siewierodonieck to obecnie, po trzech miesiącach od najazdu Rosji na Ukrainę, najważniejszy punkt walk. Tam skoncentrowanych jest nieco mniej niż połowa wszystkich rosyjskich oddziałów walczących w Ukrainie. Miasto, nie ma strategicznego znaczenia militarnego, a jednak to tam wróg atakuje ukraińskich obrońców z największą zaciekłością.

Trwa straszna wojna na wyniszczenie. Ukraina nigdy się nie podda, a Putin nie przyzna się do porażki. "To będzie walka do ostatniego żołnierza" - ocenia "Guardian"

Źródło: Getty Image , fot: 2022 Anadolu Agency