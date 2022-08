Były pracownik SBU podejrzany o udział w organizacji terrorystycznej

SBU zakończyła postępowanie przygotowawcze w sprawie byłego pracownika służb specjalnych. Na początku operacji antyterrorystycznej na wschodniej Ukrainie wstąpił on do nielegalnych formacji zbrojnych tzw. "DNR", do grupy "Vostok". Od tego czasu aktywnie uczestniczy w działaniach wojennych przeciw Ukrainie i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.