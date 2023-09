Były poseł Konfederacji uderza w Korwina-Mikke. "Mocno się mylił"

Artur Dziambor, były polityk Konfederacji, a obecnie kandydat do Sejmu z listy Trzeciej Drogi, został spytany w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o zdanie na temat klapsów, jako metody wychowawczej. Przed laty polityk stwierdził, że "klapsy to nie przemoc". Dziś Dziambor przyznaje, że zmienił zdanie. -Jestem teraz ojcem czteroletnich bliźniaków i percepcja zmienia się bardzo, gdy przestaje się czytać książki Korwina-Mikke, mocno teoretyczne i często bardzo głupie, a zaczyna się rzeczywiste życie i ma się dzieci. W tej kwestii muszę powiedzieć, że Korwin-Mikke się bardzo mocno mylił - powiedział polityk. Dodał, że "klaps to absolutnie nie jest dobra metoda wychowawcza", a sama dyskusja na ten temat "jest uwłaczająca".

