Były polityk PiS o wystąpieniu Janusza Kowalskiego: polityka jest pewnym teatrem

Środowe wystąpienie sejmowe wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego było hitem sieci. W ekspresyjny sposób bronił ministra edukacji Przemysława Czarnka oraz atakował opozycję. - Pamiętajmy, że polityka, nawet ta sejmowa, jest pewnym teatrem. Ma elementy showmeńskie. Widzieliśmy, że pan minister Janusz Kowalski potrafi na spotkaniach z wyborcami zatańczyć, zaśpiewać lub zagrać na instrumencie. Nadchodzi kampania, politycy chcą się wyróżnić. Z jednej strony pan minister Kowalski zajmuje się pewnymi sprawami, one są ważne dla ekspertów, dla pana jako dziennikarza, ale wyborcy chcieliby zobaczyć, czy z politykiem można pogadać lub przybić piątkę. Zbliża się kampania. Politycy będą tańczyć, śpiewać, trzeba się wyróżnić, budować rozpoznawalność, by wejść do Sejmu - mówił w programie "Tłit" Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta RP Andrzeja Dudy.