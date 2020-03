Były oficer ABW skazany za płatną protekcję. Proces pozostałych oskarżonych nadal się toczy

Marcin S., były oficer i naczelnik jednego z wydziałów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli na 6 tys. zł grzywny i zwrot kosztów sądowych w sprawie płatnej protekcji. Wyrok jest efektem jego przyznania się do winy i dobrowolnego poddanie się karze. Nadal nie zapadł jeszcze wyrok wobec kobiety i mężczyzny, którzy również są oskarżeni w tej sprawie.

O co dokładnie chodziło w tej sprawie, którą opisywała m. in. "Rzeczpospolita" i portal tvn24.pl ? Firma biznesmena Jacka P. z Wolsztyna zajmowała się handlem bronią i szkoleniami militarnymi m. in. na poligonie w Babimoście (woj. lubuskie). W 2015 doszło tam do nieszczęśliwego wypadku postrzelenia mężczyzny, w związku z czym MSWIA wydało decyzję o cofnięciu tej firmie koncesji.