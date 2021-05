Były minister zdrowia nie zostawił suchej nitki na pomysłach PiS

Bartosz Arłukowicz był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Polityk odniósł się do nowego programu PiS - Polskiego Ładu. - Ja nie lubię propagandy. Ja jestem lekarzem i jestem człowiekiem bardzo pragmatycznym. Po roku walki z pandemią, po pożegnaniu ponad 70 tysięcy naszych bliskich, ja sobie zadaję pytanie: jaki jest cel tego rządu - wskazał gość WP. - Bo jeżeli w tym całym "Nowym Ładzie" czytam o tym, że będzie budowana Agencja Rozwoju Szpitali, że receptą na to, że ludzie przewlekle chorują, nowotwory są późno diagnozowane, będzie Centralny Punkt Usług Pacjenta, Centralny Punkt Dostaw dla Szpitali - to wszystko jest jakaś komuna, to jest oderwane od rzeczywistości - ocenił Arłukowicz i dodał, że ludzi należy zbadać, a każdy pacjent powinien mieć możliwość wykonania podstawowych badań. - Trzeba przestawić stery państwa. Zdrowie musi stać się najważniejszym elementem bezpieczeństwa Polek i Polaków - podkreślił rozmówca Agnieszki Kopacz.

