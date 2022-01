Były minister PiS inwigilowany przy użyciu Pegasusa? "W kuluarach aż huczy od plotek"

Afera związana z wykorzystaniem przez polskie służby specjalne systemu Pegasus do inwigilacji przeciwników politycznych obozu władzy wybuchła w grudniu 2021 roku. Do tej pory ujawniono, że program wykorzystano do zhakowania telefonów senatora KO Krzysztofa Brejzy, adwokata Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek czy lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka.