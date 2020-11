Jak prezes stawia partię do pionu

Dla szefa partii rządzącej to kwestia kluczowa. Zwłaszcza, że oprócz wyzwań na scenie krajowej, polski rząd - z premierem Mateuszem Morawieckim na czele - musi stoczyć twardy bój na arenie europejskiej o budżet UE.

Rozmówca z PiS zauważa: - W sprawie budżetu, mimo nadaktywności koalicjantów, obóz jest scalony. Wszystkie ręce na pokład, bo obok pandemii, nie ma dziś ważniejszej kwestii. Dla Jarosława targi o nowy unijny budżet to sprawa wagi najwyższej.

Zanim Jarosław Kaczyński - jak określa to jeden z naszych rozmówców - "opanował sytuację" w klubie PiS, większość sejmowa była bliska rozpadowi.

Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski - największy przeciwnik "piątki dla zwierząt" i naczelny krytyk kierownictwa PiS w ostatnich tygodniach - groził wyjściem z klubu z kilkunastoma parlamentarzystami PiS i stworzeniem alternatywnego koła/klubu. Ale Kaczyński do tego nie dopuścił. Spotkał się z Ardanowskim i w ciągu dwóch godzin skłonił go, by pozostał i nie wszczynał "buntu". Zadziałało.