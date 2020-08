Były kandydat na prezydenta o ważności wyborów: "PO nie ma moralnego prawa, że oceniać ich uczciwość. Robili to samo, co PiS"

Politycy PO - jak się dowiadujemy - w środę mają zdecydować, czy zbojkotować uroczystości związane z zaprzysiężeniem Andrzeja Dudy na prezydenta. Wielu ważnych przedstawicieli Platformy i sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego - jak pisaliśmy we wtorek w Wirtualnej Polsce - już dziś wie, że w Zgromadzeniu Narodowym w Sejmie udziału nie weźmie. Powodem jest przekonanie największej partii opozycyjnej, iż wybory nie były uczciwe.

Podobnie uważają kandydaci na prezydenta startujący z komitetów wyborczych partii zasiadających w Sejmie. A jak to wygląda z punktu widzenia kandydatów bezpartyjnych? Zapytaliśmy o to Pawła Tanajno, lidera strajku przedsiębiorców, który jako jeden z jedenastu kandydatów walczył w starciu wyborczym o prezydenturę .

- Większość mediów - za wyjątkiem takich redakcji, jak Wirtualna Polska - nie pełni już swojej roli niezależnego obserwatora i komentatora. O TVP już nie wspominam, ale równie niechlubną rolę odegrały takie media, jak "Newsweek" czy TVN. Więc sytuacja, w której większość społeczeństwa jest pozbawiona prawa do informacji, w oczywisty sposób zmusza do stwierdzenia, że wybory nie były uczciwe - mówi nam były kandydat na prezydenta.

- Platforma nie przegrała dlatego, że wybory były nieuczciwe, tylko dlatego, że ta partia wraz ze swoim kandydatem Rafałem Trzaskowskim była nieskuteczna. Oczywiście, rządzący używali cwaniackich chwytów, typu sms-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zachęcające seniorów do głosowania, ale porażka PO wynikała z nieskuteczności - mimo że PO także wykorzystywała zaprzyjaźnione media. Dlatego obywatele byli niedoinformowani i nie mieli pełnej wiedzy o wszystkich kandydatach - dodaje rozmówca WP.

- Gdy Trzaskowski wzywał do debaty, ja odpowiedziałem mu jako pierwszy. Nie skorzystał z tej okazji. Rafał Trzaskowski i PO niczym się nie różnią od Andrzeja Dudy i PiS. Obie partie robią wszystko, by w Polsce panował duopol. Zarówno PiS, jak i PO, "dbały" o dezinformowanie społeczeństwa, dlatego obie formacje są odpowiedzialne za nieuczciwość wyborów prezydenckich - dorzuca Tanajno. Przekonuje, że dwie największe formacje polityczne w Polsce są "jak robale w jabłku, które rozgryzają Polskę od środka".

- Pamiętam wybory samorządowe z 2014 roku. Wtedy rządziła koalicja PO-PSL. Dlatego Platforma nie ma żadnego moralnego mandatu, aby oceniać, czy wybory były uczciwe czy nie. PO też grzebała w kodeksie wyborczym, robili dokładnie to samo, co robi dziś PiS. Jedni i drudzy oszukiwali. PiS i PO to są pajace, którzy oszukują społeczeństwo przy pomocy zaprzyjaźnionych z nimi mediów - konkluduje były kandydat na prezydenta.