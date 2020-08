Sąd Najwyższy uznał wybory prezydenckie za ważne

Sąd Najwyższy stwierdził, że chociaż w Polsce nie został wprowadzony żaden ze stanów nadzwyczajnych, to wybory 10 maja się nie odbyły. A w zaistniałej sytuacji obowiązkiem państwa było ich ponowne zorganizowanie. - Podstawą wyborów prezydenta zarządzonych na 28 czerwca stała się ustawa z 2 czerwca 2020 r. SN podziela stanowisko TK akcentujące stabilność procesu wyborczego - SN uzasadnił swoją decyzję.

Według SN prawo wyborcze nie przewiduje rozwiązań adekwatnych do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. A zmiany w prawie wyborczym rozszerzyły możliwość głosowania, szczególnie przez wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego. Miało to rozszerzyć czynne prawo do głosowania, zasady demokratyzmu, a także ciągłości władzy.