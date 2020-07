Były działacz PiS śmiertelnie ugodził nożem swoją żonę. Nie stanie przed sądem

Jak ustaliła WP, gdański sąd przychylił się do decyzji prokuratury, która wnioskowała o umorzenie postępowania. - Prokurator w dniu 21 kwietnia 2020 r. skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosek o umorzenie śledztwa i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. 10 lipca sąd wydał postanowienie o umorzeniu wobec Dariusza S. postępowania karnego – potwierdza prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Zabójstwo na Pomorzu. Miał nie pamiętać całego zajścia

Przypomnijmy, że do tragicznego zdarzenia doszło 22 lutego ubiegłego roku w Gdyni. Według prokuratury Dariusz S. zadał swojej 46-letniej żonie Marzenie S. dwa ciosy nożem. Jeden z nich okazał się śmiertelny. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci było przecięcie tętnicy płucnej i wykrwawienie się kobiety. Po zdarzeniu mężczyzna wszedł na dach i spadł z niego, prawdopodobnie chciał popełnić samobójstwo. Przeżył i z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Miał 0,17 promila alkoholu we krwi.