Były doradca Trumpa: "Mroczny moment nie tylko dla Ukrainy"

- Nie jestem psychiatrą, ale znam techniczne określenie kogoś, kto mówi, że przyniesie światu pokój. To jest szaleństwo. On nie ma pojęcia, jak wynegocjuje zakończenie tej wojny - powiedział były doradca Donalda Trumpa w rozmowie z CNN. John Bolton dodał, że jego zdaniem "jest to bardzo mroczny moment nie tylko dla Ukrainy".