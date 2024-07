Byliśmy na "granicy strachu". Strażnicy mówią, co się tam dzieje

Życie przeleciało nam przed oczami. Każdy ma plan "B"

- Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, całe życie przeleciało mi przed oczami. Do dziś uważam, że jesteśmy zagrożeni. To, co dzieje się w Ukrainie, nie napawa optymizmem. Uważam, że w zimie może być po wszystkim, a my jesteśmy następni, prędzej czy później - mówi nam pan Zbigniew, mieszkaniec Stuposian.