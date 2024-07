Kryzys na granicy. Ujawniają kto, gdzie i ilu migrantów szkoli do ataku

- Uważnie monitorujemy sytuację i podejmujemy działania adekwatne do występujących zagrożeń na granicy polsko-białoruskiej - odpowiada WP mjr Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. To jedyny komentarz do serii doniesień organizacji BYPOL o przygotowaniach do nowej odsłony kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy.