Byli szefowie MON traktowali Dudę nie najlepiej? "Protekcjonalnie"

W służbach specjalnych zakończono audyty. W sierpniu w Wirtualnej Polsce koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił, że trwa przygotowywanie wniosków do prokuratury. Prowadzący program Patryk Michalski "Tłit" WP zapytał członka komisji sejmowej do Spraw Służb Specjalnych Marka Biernackiego, czy wie o tym, że ministrowie obrony narodowej Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak traktowali prezydenta nie najlepiej. - Nie dzielili się wszystkimi informacjami ze względu na konflikty w PiS? - dopytywał dziennikarz. - Mogę powiedzieć, że traktowali go protekcjonalnie - odparł Biernacki. Poseł PSL zastrzegł, że te dokumenty, na których bazują, są klauzulowane, więc nie może wszystkiego ujawniać. - Ta współpraca nie była taką, jaką powinna być, a nawet ocierała się o to, czy nie było naruszane prawo - mówił Biernacki, zastrzegając, że jest to jego ocena.