Byli ambasadorowie RP oburzeni zachowaniem prezydenta i premiera. "Dyplomatyczne dyletanctwo"

Byli ambasadorowie RP wydali oświadczenie w sprawie reakcji premiera i prezydenta na atak na polskiego ambasadora w Izraelu Marka Magierowskiego. Ich zdaniem opinia publiczna w ogóle nie powinna dowiedzieć się o tym zdarzeniu. Nagłośnienie sprawy nazywają wprost "dyplomatycznym dyletanctwem".

Dokument podpisany przez 26 byłych ambasadorów RP prezentuje serwis natemat.pl. Jego autorzy zwracają uwagę, że pracownicy dyplomatyczni od lat maja do czynienia z podobnymi, a nawet gwałtowniejszymi, incydentami. Zwracają jednak uwagę, że takie informacje do tej pory nigdy nie przedostawały się do publicznej wiadomości, bowiem mogłyby zagrozić realizacji prowadzonych rozmów i świadczyłyby o braku profesjonalizmu skarżących się dyplomatów.