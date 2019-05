Atak na Magierowskiego. Jest reakcja Dudy i MSZ

Prezydent Andrzej Duda zareagował na atak na ambasadora RP w Izraelu. Stwierdził, że to był "antypolski akt". Oświadczenie w tej sprawie wydało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

- Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski został zaatakowany i poniżony. Władze Izraela muszą to wyjaśnić; niestety wszystko wskazuje na to, że był to akt antypolski, akt nienawiści przeciwko nam - powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.