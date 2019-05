"Byłem mobbingowany w Wiośnie". Afera w partii Biedronia

Działacz Przedwiośnia - młodzieżówki partii Roberta Biedronia - twierdzi, że był mobbingowany. Wielokrotnie miała się tego dopuszczać wobec niego koordynatorka lubelskich struktur Wiosny. Władze partii zapewniają, że sprawa będzie wyjaśniana.

Przemysław Stefaniak, młody działacz Wiosny z Lublina opisał na Facebooku, co przeżył w ostatnich tygodniach. Maturzysta oskarżył o mobbing koordynatorkę regionalną i kandydatkę partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Monikę Pawłowską.

Stefaniak zdradza, że "w bardzo dosadny sposób" zniechęcała go do działania wykorzystując swoją pozycję. "Na przykład atakując mnie w bardzo ostry sposób przy grupie obserwatorów, za rzeczy, za które nie byłem odpowiedzialny. Jechaliśmy tego dnia na pierwsze zbieranie podpisów. Monika zaatakowała mnie przy trzech osobach że 'jakim cudem ona k... nie wie, że p... dzieciarnia organizuje jakieś k... malowanie tęczy". (...) Monika po wszystkim dodała, że 'jak już k... coś takiego robią, to chociaż ona ma być na zdjęciach'" - czytamy.