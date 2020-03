Była kwaranatnna czy nie? Kontrowersje wokół dyrektora pogotowia ratunkowego w Lublinie

Nie rozwiewa to jednak wątpliwości, a nawet każe postawić kolejne pytania. Dyrektor pogotowia w poniedziałek był w sklepie, ale powodem objęcia go kwarantanną był jego powrót z zagranicy, który miał miejsce 4 dni wcześniej. Co więcej, zanim wyszedł on do sklepu, wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o możliwość pracy zdanej i taką zgodę uzyskał. Dlaczego zatem mógł pójść na zakupy, ale nie do pracy?