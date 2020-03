Dyrektor pogotowia w kwarantannie. Zarządza służbami medycznymi z domu

To właśnie ratownicy medyczni z pogotowia zawiadomili nas o tej sytuacji. - Szaleje koronawirus, a dyrektora pogotowie nie ma w pracy. Podobno zarządza pogotowiem zdalnie. Ale czy to dobre rozwiązanie w obecnej sytuacji? - martwią się ratownicy medyczni.

Zadzwoniliśmy bezpośrednio do dyr. Zdzisława Kuleszy.

- W związku z sytuacją bardzo ciężko pracuję zdalnie. W domu będę do 25 marca - powiedział nam dyr. Kulesza. Parokrotnie pytaliśmy, czy to prawda, że jest poddany kwarantannie, ale nie chciał on nam potwierdzić tej informacji.