Była kanclerz Niemiec nie ma sobie nic do zarzucenia. ''Nie będę za to przepraszać"

Angela Merkel na scenie Berliner Ensemble powiedziała podczas rozmowy z dziennikarzem tygodnika "Spiegel" Alexandrem Osangiem, że ''nie widzi niczego, co musiałaby uznać za błąd, dlatego nie będzie za to przepraszać". Była kanclerz Niemiec była pytana o wiele kwestii. Między innymi również o wojnę w Ukrainie. - Czy można było zrobić więcej, aby tej tragedii, bo uważam to za wielką tragedię, uniknąć? A jeżeli to wszystko podsumowuję, to jestem zadowolona, że nie muszę sobie zarzucać, że za mało próbowałam uniknąć tego, do czego teraz doszło - powiedziała Angela Merkel. Materiał Deutsche Welle.