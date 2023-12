Był szef MSZ o relacjach z Ukrainą. "Musimy być liderem lobby"

- Polska powinna przejąć rolę lidera lobby proukraińskiego w świecie. Znowu być takim głównym adwokatem. Jest takie oczekiwanie strony ukraińskiej, jest to na pewno w interesie Polski - mówił w programie "Newsroom WP" prof. Jacek Czaputowicz, szef MSZ w latach 2018-2020. - Nie ma nic ważniejszego dla interesu Polski niż wspieranie Ukrainy w sposób taki, aby ona nie przegrała tej wojny. Bo jeżeli Ukraina przegra wojnę i zostanie tam wprowadzony reżim prorosyjski (…), to będzie to najgorsze, co geopolitycznie może stać, dla Polski - zaznaczył. Dodał, że blokady na granic z Ukraina służą jedynie interesom Rosji i Władimira Putina.

