Bydgoszcz. Pożar autobusu miejskiego

U zbiegu ul. Pięknej i Szubińskiej w Bydgoszczy zapalił się autobus linii nr 53. Kierowca zareagował w porę i wypuścił pasażerów, zanim ogień objął pojazd.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz . 13.00. Gdy autobus w kierunku Kapuścisk stał na przystanku, kierowca i pasażerowie poczuli zapach spalenizny. Wszyscy opuścili pojazd, który niebawem stanął w płomieniach.

Na miejscu pojawiły się dwa zastępy straży pożarnej, które poradziły sobie z pożarem. Wrak został odholowany do zajezdni przez ekipy MZK. - Ogień pojawił się w komorze silnika. Pasażerowie ewakuowali się z pojazdu, zanim ogień dotarł do przedziału pasażerskiego. Początkowo kierowca próbował stłumić płomienie przy użyciu gaśnic proszkowych, jednak nie przyniosło to rezultatu - czytamy na facebookowym profilu straży pożarnej - Bydgoszcz 998.