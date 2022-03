Butik cyrkularny. Nowy rodzaj sklepu podbija Polskę

Tony modowych śmieci zalewają środowisko naturalne, niszcząc przyrodę. Co roku na pustyni Atakama w Chile ląduje ok. 39 tys. ton używanej i niesprzedanej odzieży. Rozkładające się ubrania to ogromne zagrożenie. To nie jedyny problem. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, do wyprodukowania pary jeansów potrzeba ok. 7,5 tys. litrów wody. Jej nadmierne zużycie to strzał w kolano.