Burzliwa jesień Zjednoczonej Prawicy

Rekonstrukcja rządu to - zdaniem wielu - dobra mina do złej gry i pudrowanie narastających problemów, a podpisanie umowy koalicyjnej między PiS, Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry i Porozumieniem Jarosława Gowina to wynegocjowany rozejm nieoznaczający całkowitego wygaszenia politycznego kryzysu w obozie władzy. Mniej więcej taki obraz Zjednoczonej Prawicy maluje się w rozmowach z politykami rządzącej koalicji.