Burze, tornada, ekstremalne upały. 80 mln Amerykanów zagrożonych

Ekstremalne upały

Jednocześnie, południe kraju musi przygotować się na ekstremalne upały. Wystąpią one na południowych równinach i wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Temperatury wyniosą od 10 do 20 stopni powyżej średniej, dochodząc do 46 stopni Celsjusza na terytoriach zamieszkanych przez 7 mln ludzi, w tym w Austin, San Antonio, Corpus Christi i Brownsville.