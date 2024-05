Ulice zamieniły się w rwące potoki. Gwałtowne burze nad Polską

W niedzielę znowu możliwe są burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem, zwłaszcza w zachodniej części Polski. Prognozowana wysokość opadów podczas burz to od 15 do 30 mm. Będzie też bardzo ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 27 st. C. W trakcie burz wiatr osiągnie w porywach prędkość do 70 km/h.