Nawałnice nad Polską. Zalane domy i apteka. Gradobicie pod Wrocławiem

Ostrzeżenia pogodowe dla Polski

Podczas burz może spaść do 35 mm wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 80 km/h, a lokalnie może padać grad. Na północnym wschodzie kraju, ostrzeżenia zostaną podniesione do drugiego stopnia, jeśli opady się nasilą. Najmniejsze prawdopodobieństwo burz jest w centrum, a największe na zachodzie i na wschodzie. Słonecznie jest na północy oraz na zachodzie kraju.