Katastrofalna sytuacja po gradobiciu. "Niektórym nie wystarczy owoców nawet na ciasto"

Odnosząc się do pomocy doraźnej dla poszkodowanych, Cybulak stwierdza, że 1,5 tys. zł bezzwrotnej dotacji do hektara to jego zdaniem za niska kwota. - Nie powiem, jaka suma byłaby odpowiednia, bo jest to indywidualna sprawa. Jednak wielu sadowników nie ma żadnych zapasów pieniężnych, a do spłaty pozostają jeszcze zaciągnięte wcześniej kredyty na rozwój gospodarstwa - zauważa.