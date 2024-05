"Problem będzie narastał". Gmina na Mazowszu ogranicza zużycie wody

- W zwykłym czasie, gdy nie mamy do czynienia z suszą, pobór wody na terenie gminy Brwinów jest na poziomie ok. 60-70 metrów sześciennych na godzinę. Tymczasem w takiej sytuacji, jak obecnie, duża liczba mieszkańców wykorzystuje wodę w celach niebytowych, w tym np. do podlewania trawników, roślin ozdobnych, ogródków i napełniania wodą przydomowych basenów. Zużycie wody wzrasta u nas wówczas trzykrotnie - wymienia burmistrz gminy Arkadiusz Kosiński.