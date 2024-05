Największe problemy baców. Dla juhasa taka dniówka to już za mało

Juhas to młodszy pomocnik bacy do wypasu owiec. Dniówka dla takiego pracownika to około 300-350 zł, podobnie jak w zawodzie budowlańca. Ale juhas po skończonej pracy nie może wrócić do domu, tylko opiekuje się owcami niemal 24 godziny na dobę. Właśnie dlatego jednym z największych problemów baców jest brak rąk do pracy. "W górach rzadko kto chce już pracować jako juhas. Średnia wieku wśród tej grupy zawodowej to około 45 lat" - pisze Onet.