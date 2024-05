Na drzewie w Parczewie wciąż to widać. "A może jednak będzie" Medziugorie?

Zaprowadzenie na miejsce oferuje pani Teresa. Mówi, że sama nie chodzi do kościoła, więc ma neutralne podejście do objawienia. - Dużo ludzi przyjeżdżało, też moi znajomi. Niektórych też tam prowadziłam. Co o tym myślę? A niech się modlą - mówi kobieta. - Z początku odbicie na drzewie było bardziej widoczne, zmieniało się, ale wciąż to widać - dodaje.