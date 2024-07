Burze szaleją nad Polską. Festiwale przerwane. "Prosimy zachować spokój"

W południowo-zachodniej części Polski, w której obowiązują ostrzeżenia III stopnia, prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze od 35 mm do 50 mm, lokalnie do około 80 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 120 km/h. Miejscami możliwe będą opady dużego gradu.