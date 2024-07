Służby ostrzegają. Burze nie odpuszczają, nowa prognoza

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują one część województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i łódzkiego. W tych miejscach może spaść od 20 mm do 35 mm opadów i z porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.Ostrzeżenia te obowiązują w godzinach od 13.00 do 3.00. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz również wynosi 80 proc.