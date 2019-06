Burze nad Polską. Z południa nadciągają silny deszcz i grad

Pogoda w środowy wieczór da się nam we znaki. Gęste chmury burzowe opuszczają naszych południowych sąsiadów i zalewają deszczem kolejne województwa. IMGW rozszerzyło listę ostrzeżeń przed gwałtownymi zjawiskami.

To kolejny dzień, w którym upały mieszają się z wyładowaniami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało informacje o możliwych burzach z gradem.

Komunikat dotyczy już 6 województw: mazowieckiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W tych rejonach może spaść do 30 mm deszczu, a prędkość wiatru będzie sięgać 70 km/h.

Ale to nie wszystko. Na południowym zachodzie i w województwie lubuskim trzeba być przygotowanym na temperatury dochodzące do 31 st. C.