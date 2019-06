Alert w pogodzie. Burze będą niszczyć i podtapiać. "Gwałtowne zderzenie"

W pogodzie wraca najgorsze. Groźne burze mogą zmienić się lokalnie w niszczycielskie nawałnice. Wichura może znów zrywać dach, a grad demolować auta i uprawy. Nie są wykluczone podtopienia.

Powrót niebezpiecznych burz z ulewami i gradobiciami to efekt gwałtownego zderzenia nad Polską dwóch odmiennych mas powietrza. Chłodniejsze i wilgotne znajduje się na wschodzie Polski, a od południa wdziera się do nas zwrotnikowy żar.

Gwałtowne zjawiska w pogodzie będą psuć nam początek wakacji i czerwcowy długi weekend co najmniej do piątku. Przed południem pierwsze pioruny i grzmoty pojawiły się w pasie między Radomiem a Lublinem.

Burze w Polsce. W czwartek od rana powtórka

Pogoda. Uważajmy też na mordercze upały

Gorące masy powietrza z południa już podniosły temperaturę w znacznej części Polski. W środę najgoręcej (do 31 st. C w Cieniu) będzie w Lubuskiem. Tylko nieco mniej, bo do 29 st. C będzie na południu Zachodniopomorskiego, w Wielkopolsce, w Łódzkiem i na południu Mazowsza oraz na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce.