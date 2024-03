Burze i śnieg w Polsce. Pogoda zmieni się drastycznie, są ostrzeżenia

Zdaniem ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, we wspomnianych rejonach może wystąpić silny, porywisty wiatr osiągający prędkość do 75 km/h. Wiać będzie z kierunku zachodniego. Lokalnie mogą pojawić się burze. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje w sobotę (23 marca) od godz. 14 do godz. 20.