Atak zimy czy powrót do normalności? Alerty IMGW w całym kraju

Sytuacja zacznie stabilizować się we wtorek. Na wtedy też przewidywane jest ocieplenie i powrót wiosennej aury. Jednak jak zauważa IMGW: "to, co niektórzy nazywają atakiem zimy, jest tak naprawdę powrotem do normalności. Niedziela i poniedziałek będą charakteryzowały się średnią dobową temperaturą typową dla marca (normą)" - czytamy we wpisie instytutu na platformie X.