Burza wokół Lisa po artykule WP. Żakowski przeczytał od niego list

Z jego usta padają jeszcze stwierdzenia, że "istotny jest wątek pokoleniowy. Kiedy wchodziłem do tego zawodu, to tzw. prawdziwy dziennikarz musiał dużo palić, pić, kląć i podrywać". - Po to się spalaliśmy, żeby następni nie musieli. Sprawa Tomasza Lisa pokazuje, że zaszło to za daleko - stwierdził.