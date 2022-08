Burza wokół elektrowni w Zaporożu. "Putin jest nieobliczalny i nieodpowiedzialny"

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Rosja zaczęła stosować metody podobne do tych używanych przez Iran, by zmanipulować wyniki misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. "Manipulacja narodowością ekspertów i ataki na obiektywizm inspektorów MAEA to rodzaje taktyki, które Iran od dawna stosuje, by ukryć utrudnianie przez siebie misji MAEA" – ocenia ISW.