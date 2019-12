Burza po słowach prezydenta Andrzeja Dudy. "Wiedział, że jest nagrywany"

Jak ustaliła Wirtualna Polska, za nagraniem z udziałem prezydenta Andrzej Dudy, na którym głowa państwa krytykuje sędziów, a które upubliczniono, stoi jeden z urzędników Kancelarii Prezydenta. – Afery z tego nie będzie, bowiem prezydent utożsamia się z wypowiedzią – mówią nam nasze źródła.

Piątkową wizytę u Krystyny Barchańskiej, matki 17-letniego Emila zamordowanego w 1982 roku, najmłodszej ofiary stanu wojennego zorganizował prezydencki minister i bliski współpracownik prezydenta Wojciech Kolarski. Z kolei za nagraniem i transmisją stał podwładny Kolarskiego, prezydencki urzędnik Marcin Czapliński. Prowadzi on na Twitterze profil „W Pałacu Prezydenckim”, który reklamuje jako: "Nieoficjalnie: z życia Kancelarii Prezydenta RP”. Profil jest zbliżony do profilu "1918", na którym udostępniono nagranie z wizyty Andrzeja Dudy u matki ofiary stanu wojennego.

Prezydent wiedział o nagraniu

Mówił o tym m.in. w środę na spotkaniu z mieszkańcami Nowego Miasta Lubawskiego. - Tam ten stary układ się bardzo dobrze trzyma, nie chce pozwolić sobie na to, by zabrać im przywileje i władzę nad ludźmi, do której doszli. Ale muszą zrozumieć, że ich praca to także służba dla Rzeczypospolitej i przede wszystkim dla polskich obywateli. I że to nie obywatel jest dla sądu, ale sąd jest dla obywatela. I że sędzia służy ludziom i Rzeczypospolitej - stwierdził Andrzej Duda.