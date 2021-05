Burza po słowach ministra Czarnka. "Skandaliczne"

Prawo i Sprawiedliwość wprowadza Polski Ład także w szkołach. O to, czego dokładnie będzie się uczyć młodzież, zapytano szefa MEiN Przemysława Czarnka. Minister wymienił m.in. "ewolucję Unii Europejskiej z tworu praworządnego na twór niepraworządny". Włodzimierz Cimoszewicz stwierdził w programie "Newsroom" WP, że te słowa są niemądre. - Ten człowiek ma jakieś stopnie intelektualne w zakresie nauk prawnych i to jedno z drugim brutalnie kontrastuje - stwierdził. - Ja nie idealizuję Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, ale żeby przedstawiciel rządu, któremu cała Europa zarzuca naruszanie praworządności, zarzucał KE naruszanie praworządności, to brzmi skandalicznie - podsumował.