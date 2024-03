Burmistrz Stambułu ogłasza wygraną. Partia Erdogana przegrywa

Po przeliczeniu ok. 60 proc. głosów opozycyjna Republikańska Partia Ludowa (CHP) prowadzi w Turcji w wyborach lokalnych przed rządzącą AKP, która w ubiegłym roku zwyciężyła w wyborach parlamentarnych. Wynik CHP to 37,5 proc., AKP - ok. 36,6 proc. - podała wcześniej państwowa agencja Anatolia.