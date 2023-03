Bukietek malinowy. Śluzowiec z polskich lasów. "Przemieszcza się, pożerając mikroorganizmy"

Bukietek malinowy w Polsce. Gdzie występuje?

Leśnicy wyjaśniają, że Bukietek malinowy występuje w Polsce dość powszechnie, jednak ze względu na swoją formę, często nie stanowi obiektu zainteresowania obserwatorów. "Kryje się w ciemnych zakamarkach i choć jest naprawdę malutki, to stosunkowo łatwo dostrzeżemy go dzięki jego jaskrawym, malinowo-czerwonym barwom". Osoby, które chcą zobaczyć go na własne oczy, powinny udać się do lasu w okresie od wczesnej wiosny do jesieni i spojrzeć na próchniejące, wilgotne drewno. To jedno z podłoży, na których najczęściej rozwijają się i żerują Bukietki malinowe.