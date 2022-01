Budowa zapory na granicy z Białorusią rozpoczęta. Nagranie od Straży Granicznej

We wtorek (25 stycznia) ruszyła budowa zapory na polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna opublikowała nagranie, na którym zobaczyć można koparki wykonujące pierwsze wykopy. Zapora ma mieć 186 kilometrów długości oraz jej łączny koszt to 1,6 miliarda złotych. To największa inwestycja o charakterze budowlanym w historii Straży Granicznej. Wykonanie jej zlecono firmie Budimex oraz konsorcjum Unibepu i jej spółce zależnej Budrex. Przeznaczono na ten cel 644 milionów złotych. Budowa zapory została podzielona na cztery odcinki, dwa przypadły Budimexowi (105,5 km), a kolejne dwa dla Unibepu (80,7 km). W Siedlcach natomiast wykonane zostaną stalowe przęsła, które będą podstawowymi elementami zapory. Wykonać je ma konsorcjum składające się z trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Wartość tego zlecenia to koszt 589 milionów złotych.