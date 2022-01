Budowa zapory na granicy. Europoseł PO: Jest niezbędna

- Gdy Białoruś szanowała granice Unii Europejskiej, gdy obowiązywała umowa o readmisji i tych, którzy nielegalnie przekraczali granicę, Białoruś przyjmowała z powrotem, to monitoring linii granicznej był ważniejszy od fizycznej zapory. Ale skoro Białoruś podjęła wojnę hybrydową przeciwko Polsce i UE, to niestety fizyczna zapora jest niezbędna - mówił w programie "Newsroom" WP Radosław Sikorski. Europoseł Platformy Obywatelskiej wyraził jednak obawę, czy wybudowana przez rząd PiS konstrukcja przyniesie oczekiwany skutek. - Znając kompetencje tej ekipy, to niektórzy się tam obłowią, a na koniec wciąż nie będziemy wiedzieć, czy to będzie działać. Natomiast ta zapora musi być - oświadczył były szef dyplomacji.