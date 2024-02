Budowa przydomowych schronów. Rząd planuje zmiany

Wśród inwestycji, które mają być zwolnione z pozwolenia na budowę i nie będą wymagały zgłoszenia, znajdą się m.in.: maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m, budowa drobnych obiektów budowlanych przy boiskach, kortach i bieżniach, czy roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu ustawy o OZE oraz o łącznej wysokości nie większej niż 3 m.