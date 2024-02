Nowa rola Bałtyku po wejściu Szwecji do NATO

Dobra wiadomość dla Bałtów

Od lat o ból głowy sztabowców NATO przyprawia tak zwany Przesmyk Suwalski między Polską a Litwą, który przylega do obwodu kalinigradzkiego. W przypadku wojny stratedzy obawiają się, że Rosja i jej sojusznik Białoruś mogą zająć 65-kilometrowy pas ziemi i odciąć lądowe szlaki zaopatrzeniowe państw bałtyckich. Jednak przystąpienie Szwecji do NATO zmniejsza to ryzyko, ponieważ ułatwia obronę morską Litwy, Łotwy i Estonii.