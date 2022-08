Budowa nowego hotelu poselskiego łączy PiS i PO

Poselski hotel za 300 mln złotych

Kancelaria Sejmu przygotowuje się do budowy nowego hotelu dla posłów, ma mieć 460 pokoi, basen, restaurację i kaplicę. We wrześniu ma zostać powołana komisja, która wyłoni projekt. Przewiduje się, że prace przygotowawcze pochłoną 1 mln zł. Koszt całej inwestycji to blisko 300 mln zł - informował "Fakt" na koniec lipca.