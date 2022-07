Budka ostro o Obajtku. "Dyzma naszych czasów"

Borys Budka, szef klubu parlamentarnego PO w programie "Tłit" WP pytany był o kryzys w branży cukrowej. Komentował m.in. wypowiedź Jacka Sasina, który twierdzi, że za brak cukru w polskich sklepach odpowiadają zagraniczne koncerny. – To jest typowe dla PiS-u. Kaczyński widzi winę opozycji, winę Berlina we wszystkim, Sasin widzi winę jakiś koncernów – ocenił Budka. Wypowiedział się również na temat szefa Orlenu, Daniela Obajtka stwierdzając, że zwolnienie Piotra Naimskiego z funkcji pełnomocnika rządu ds. energetyki było błędem. – Przede wszystkim to jest głupota. Także dlatego, że postawienie na Obajtka, takiego "Dyzmę" naszych czasów, jednym z największych błędów Kaczyńskiego – powiedział gość WP. – Bardzo zła decyzja. Tworzenie giganta, monopolisty w postaci wielkiego Orlenu i wysprzedanie aktywów, w które zainwestowała Polska, Saudyjczykom i ludziom powiązanym z Putinem – dodał. Jego zdaniem Obajtek "nie dość, że jest niekompetentny, to jeszcze jest megalomanem". – Obajtek prowadzi polską energetykę ku przepaści – wskazywał. Borys Budka poczynił również obietnicę: – Mogę to zadeklarować (…). Obajtek wróci na to miejsce, z którego przyszedł (na ławę oskarżonych – red.). Nie pozwolimy zamieść jego sprawy pod dywan. Był na ławie oskarżonych oskarżony przez niezależną prokuraturę. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona. Zrobimy wszystko, by polskie aktywa paliwowe wróciły w polskie ręce – zapowiedział Budka. – Myślę, że sam przyjdzie a wezwanie prokuratury i nie będzie trzeba go doprowadzać – dodał nasz rozmówca.

